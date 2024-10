Il nuovo test CELLSEARCH per la conta delle cellule tumorali circolanti (CTC) che esprimono il biomarcatore DLL3 è ora disponibile, solo per uso di ricerca (RUO), come test di laboratorio in Nord America e in Europa. Attualmente è destinato alla ricerca di base e farmaceutica ed è l'ultimo esempio di come Menarini Silicon Biosystems continui a sviluppare nuovi test di biopsia liquida che supportano le aziende farmaceutiche nella valutazione di nuovi farmaci durante gli studi clinici.

BOLOGNA, Italia e HUNTINGDON VALLEY, Pa., 13 luglio 2023 /PRNewswire/ -- Menarini Silicon Biosystems, azienda leader nel campo della biopsia liquida e delle tecnologie per lo studio di cellule rare, ha annunciato oggi il lancio di un nuovo test di laboratorio per rilevare l'espressione della proteina Delta-Like Ligand 3 (DLL3) nelle cellule tumorali circolanti nel sangue. Questo biomarcatore è presente principalmente in tumori difficili da trattare come ad esempio il tumore al polmone a piccole cellule. Con questo nuovo test Menarini Silicon Biosystems apre la strada allo sviluppo di ulteriori test CELLSEARCH non invasivi, basati sulla conta delle CTC che esprimono un biomarcatore con potenziale valore predittivo.

Secondo Ralf Schoenbrunner, Chief Global R&D Officer di Menarini Silicon Biosystems, "abbiamo la capacità di sviluppare tali test molto rapidamente. Questo è importante perché i nuovi biomarcatori aiutano a determinare la risposta al trattamento farmacologico negli studi clinici e a guidare i medici nella scelta delle terapie. Rendere rapidamente disponibili nuovi test è fondamentale per consentire il progresso della ricerca clinica".

Il tumore al polmone è il secondo tumore più diffuso a livello mondiale, con oltre 2,2 milioni di casi nel 2020. Quello a piccole cellule (SCLC) rappresenta circa il 15%[1] di questi tumori ed è più aggressivo del più comune carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) e spesso viene diagnosticato nello stadio avanzato della malattia. DLL3 è una proteina la cui sovraespressione è associata alla formazione di tumori neuroendocrini aggressivi come il SCLC. Il biomarcatore DLL3 è di grande interesse perché è altamente espresso nel tessuto tumorale dei pazienti con SCLC, ma in minima parte nel tessuto normale. Per questo motivo, gli scienziati di tutto il mondo stanno studiando con interesse la proteina DLL3 perché potrebbe rappresentare un target terapeutico specifico.

Le cellule tumorali circolanti nel sangue sono coinvolte nella disseminazione del tumore. La presenza di DLL3 può essere associata a una malattia più aggressiva, supportando fortemente la rilevanza clinica della conta e della caratterizzazione delle CTC che esprimono questa proteina.

Il nuovo test CELLSEARCH CTC ha il grande vantaggio di essere minimamente invasivo, standardizzato e di consentire la conta delle CTC che esprimono DLL3 ripetutamente durante il corso della malattia. Si basa sulla piattaforma CELLSEARCH CTC, il primo e unico sistema clinicamente validato e approvato dalla FDA per l'identificazione, l'isolamento e la conta delle CTC in pazienti affetti da tumori metastatici della mammella, della prostata e del colon-retto. È la prima volta che la piattaforma CELLSEARCH viene messa a disposizione delle aziende farmaceutiche impegnate nello sviluppo di trattamenti per il cancro ai polmoni.

Secondo Fabio Piazzalunga, Presidente e CEO di Menarini Silicon Biosystems, " la nostra tecnologia CELLSEARCH permette di utilizzare qualsiasi tipo di marcatore tumorale per caratterizzare le cellule tumorali circolanti. Il nuovo test di laboratorio amplia il portafoglio di analisi di Menarini Silicon Biosystems disponibili in commercio e dimostra la capacità della tecnologia CELLSEARCH di analizzare nuovi bersagli molecolari di interesse per le aziende farmaceutiche".

La possibilità di identificare biomarcatori nelle CTC può non solo supportare le aziende farmaceutiche nei loro programmi di sviluppo clinico, ma in futuro consentirà anche di prendere decisioni su strategie terapeutiche personalizzate in una gamma sempre più ampia di tumori.

Informazioni su Menarini Silicon Biosystems

Menarini Silicon Biosystems offre tecnologie e soluzioni avanzate per lo studio delle cellule rare che forniscono ai ricercatori clinici accesso a una risoluzione senza precedenti nell'analisi delle cellule e la loro caratterizzazione molecolare.

Menarini Silicon Biosystems, che ha sedi a Bologna e a Huntington Valley (Pennsylvania, USA), è una società interamente controllata dal Gruppo Menarini, multinazionale farmaceutica, biotecnologica e di diagnostica, con sede a Firenze e con oltre 17.000 dipendenti in 140 paesi.

[1] Owen DH, Giffin MJ, Bailis JM, Smit MD, Carbone DP, He K. DLL3: an emerging target in small cell lung cancer [un bersaglio emergente nel carcinoma polmonare a piccole cellule]. J Hematol Oncol. 2019 Jun 18;12(1):61.

