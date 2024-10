Ospite a "Verissimo", Melissa Satta ha parlato di amore e ha raccontato di come vive le relazioni di coppia. "Io non direi mai al mio compagno lavori troppo - ha raccontato la showgirl sarda -. Anzi, sono fiera se uno è impegnato, se si realizza, sono contenta perché poi se sei realizzato lo porti a casa".

La conduttrice Silvia Toffanin ha domandato: "Ti è capitato quindi che qualcuno ti dicesse 'no, lascia il lavoro per stare con me?'". "Nella vita sì - ha risposto la Satta -, mi è capitato. Magari non tanto 'lascia il lavoro', ma mi sentivo dire ogni tanto: 'Sei troppo impegnata, metti il tuo lavoro al primo posto'".

"Ma - conclude l'ex velina - non era così. Non è che mettevo il lavoro al primo posto. Per me sono semplicemente cose diverse. Al primo posto ci può essere il mio compagno, mio figlio, il mio lavoro: son cose che convivono".