Prima di tutto lo studio, studiare tanto e non smettere di farlo. La passione, la grinta e il mettersi in gioco giorno dopo giorno. Lei lo ammette, non è facile, ma lo ribadisce a chiare lettere: “Se qualcosa ti sta a cuore e vuoi farlo per davvero, non smettere di provarci”. E papà Marco e Mirella sono felicissimi per la determinazione della loro figlia.

Melinda Mereu, 25 anni, originaria di Sant’Andrea Frius, voleva entrare nel mondo del cinema e pian piano i primi risultati ambiziosi arrivano: recentemente ha girato per la fiction “L’Isola di Pietro 3”, segnando un altro piccolo traguardo.

“Tutto è iniziato 4 anni e mezzo fa, quando ho scelto di venire a vivere a Roma a studiare recitazione – dice Melinda a Sardegna Live - supportata dai miei genitori che hanno sempre creduto in me, forse spesso più di quanto ci credessi io. In realtà era ciò che fin da piccola volevo fare, ero un’amante della tv, ogni volta che vedevo una fiction volevo fare il mestiere del protagonista, quindi il carabiniere, polizia scientifica, medico, fino a quando poi ho capito che in realtà ciò che volevo fare era proprio quel mestiere che ti dava la possibilità di essere tutto..l’attore. In questi anni a Roma ho lavorato sulla mia formazione, frequentando una scuola di cinema e nel frattempo ho sempre lavorato e continuato a fare casting, levandomi pure qualche soddisfazione. Poi ad aprile faccio un casting per L’Isola di Pietro 3 e finalmente riesco a prendere un bel ruolo”.

La bellissima esperienza

“È il primo progetto – aggiunge la giovanissima 25enne - un pochino più importante ed è stato davvero bello poter lavorare con professionisti e imparare qualcosa da ognuno di loro, perché poi alla fine, come in tutte le cose, anche in questo mestiere l’esperienza aiuta a crescere. La cosa più bella è che ho avuto la fortuna di fare il lavoro che mi piace nella mia terra del cuore, dove sono nata e cresciuta, la Sardegna, perché questa fiction viene girata proprio lì. Il mio personaggio si chiama Lara e nel corso dalle puntate la sua storia si evolverà e svelerà dei bei misteri – conclude Melinda - quindi seguitelo il venerdì in prima serata su Canale 5 ne vedrete delle belle”.