Si trova ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio l'allevatore 53enne di Meana Sardo, che la sera del 14 agosto avrebbe aggredito il suo vicino di pascolo, Giovanni Marras, un 52enne, anch'egli di Meana, colpendolo con una zappa.

Dopo l'arresto effettuato dai carabinieri nella serata della vigilia di Ferragosto, la misura restrittiva è stata convalidata e l'uomo è finito in prigione, come disposto dall'Autorità giudiziaria della Procura della Repubblica del Tribunale di Oristano. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Meana Sardo e ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Tonara che sono intervenuti in località "Iscari".

Ancora in fase di individuazione il movente dell'aggressione, probabilmente legato a dissidi di natura personale e familiare. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressore si è scagliato sulla vittima colpendola alla schiena con l'attrezzo agricolo. Successivamente Marras è riuscito a raggiungere in auto altri allevatori per chiedere aiuto.

Trasportato in elisoccorso, in codice rosso, all'ospedale Brotzu di Cagliari, è stato prima ricoverato in rianimazione e, successivamente, in chirurgia toracica al Businco, dove si trova tutt'ora. Versa al momento in condizioni stabili e non si trova in pericolo di vita, nonostante la gravità delle lesioni riportate.