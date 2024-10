Il Ministero della Salute, nella sezione Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, ha pubblicato (con data 27 agosto 2024) 31 avvisi di richiamo di uova fresche da galline allevate a terra per sospetta contaminazione microbiologica.

Lo stesso Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di diversi lotti di uova fresche di categoria A da allevamento a terra vendute con i marchi: Amadori, Cascina Italia, Conad, COOP, Del Campo, Eurospin, Lactis di Parmalat, Latteria Chiuro e Gesco.

Si invita a non consumare le uova e restituirle al punto vendita in cui sono state acquistate.

Ecco i richiami (tutti i particolari sul sito del Ministero della Salute):

- Cascina Italia, Uova fresche da allevamento a terra Cat A, confezione 6 uova medie – grandi, scadenza 31 agosto; 7-9-12 settembre; confezione da 180 uova da allevamento a terra grandi; richiamo a scopo cautelativo per sospetta contaminazione da salmonella;

- Cascina Italia Uova fresche da allevamento a terra Cat A in confezioni da 180 pezzi. Richiamo a scopo cautelativo per sospetta contaminazione da salmonella;

- Latteria di Chiuro Uova fresche da allevamento a terra Cat A in confezioni da 180 pezzi, con il numero di lotto 4736619926 e la data di scadenza 09/09/2024; Richiamo a scopo cautelativo per sospetta contaminazione da salmonella. Richiamo a scopo cautelativo per sospetta contaminazione da salmonella;

- Latteria di Chiuro Uova fresche da allevamento a terra Cat A in confezioni da 6 pezzi, scadenza 9-12 settembre. Richiamo a scopo cautelativo per sospetta contaminazione da salmonella;

- Ovonovo, 10 e 18 uova da allevamento a terra medie, scadenza 1-5 settembre. Richiamo a scopo cautelativo per sospetta contaminazione da salmonella;

- Lactis (Parmalat) in confezioni da 6 pezzi, con il numero di lotto 4679409926 e la data di scadenza 07/09/2024; Richiamo a scopo cautelativo per sospetta contaminazione da salmonella;

- Smart (Esselunga) confezione da 10 uova da allevamento a terra medie, scadenza 7-9 settembre. Richiamo a scopo cautelativo per sospetta contaminazione microbiologica;

- Delizie del Sole (Eurospin) in confezioni da 6 pezzi, Delizie del Sole (Eurospin) Uova fresche da allevamento a terra Cat A in confezioni da 6 pezzi, con il numero di lotto 4679409926 e la data di scadenza 07/09/2024 e L:4501159926 con scadenza 05/09/2024. Possibile presenza di Salmonella;

- Delizie del Sole (Eurospin) in confezioni da 10 pezzi, appartenenti ai lotti numero L:4700629926 con la data di scadenza 31/08/2024, L:4832759926 con la data di scadenza 01/09/2024, e L:4282789926 con la data di scadenza 12/09/2024. Possibile presenza di Salmonella;

- Amadori confezione da 10 lotto richiamato 4501159926 scadenza 05-09-2024. Richiamo a scopo cautelativo per sospetta contaminazione microbiologica;

- Amadori confezione da 6 lotti – scadenze: 4700609926 – 31/08/2024; 4501159926 -05/09/2024; 4282789926 – 12/09/2024; 4736619926 – 09/09/2024; 4679409926 – 07/09/2024;

- Amadori confezione da 6 lotti – scadenze: 4700609926 – 31/08/2024; 4679409926 – 07/09/2024; 4832759926 – 01/09/2024; 4700629926 – 31/08/2024; 4736619926 – 09/09/2024;

- Amadori confezione da 6 lotti – scadenze: 4679409926 – 07/09/2024; 4179019926 – 14/09/2024; 4282789926 – 12/09/2024;

- Amadori confezione da 6 lotti – scadenze: 4282789926 – 12/09/2024; 4736619926 – 09/09/2024; 4832759926 – 01/09/2024; 4679409926 – 07/09/2024; 4501159926 – 05/09/2024;

- Gesco in cartoni da 90 pezzi per la vendita sfusa, lotti 4832759926 con la data di scadenza 01/09/2024, e 4282789926 con la data di scadenza 12/09/2024;

- Gesco in cartoni da 180 pezzi per la vendita sfusa, lotti numero 4501159926 con la data di scadenza 05/09/2024, 4700629926 con la data di scadenza 31/08/2024, e 4736619926 con la data di scadenza 09/09/2024;

- Amadori Uova confezione da 10 lotti – scadenze: 4700609926 – 31/08/2024; 4501159926 – 05/09/2024; 4179019926 – 14/09/2024;

- Amadori confezione da 30 LOTTI – scadenze: 4736619926 – 09/09/2024; 4832759926 – 01/09/2024;

- Amadori confezione da 30 LOTTI – scadenze: 4736619926 – 09/09/2024; 4679409926 – 07/09/2024;

- Conad confezione da 6 lotti – scadenze: 4700609926 – 31/08/2024; 4832759926 – 01/09/2024; 4501159926 – 05/09/2024; 4736619926 – 09/09/2024; 4282789926 – 12/09/2024; 4179019926 – 14/09/2024;

- Conad confezione da 6 lotti – scadenze: 4700609926 – 31/08/2024; 4501159926 – 05/09/2024; 4736619926 – 09/09/2024; 4282789926 – 12/09/2024; 4179019926 – 14/09/2024;

- Conad confezione da 10 lotti – scadenze:: 4679409926 – 07/09/2024; 4736619926 – 09/09/2024;

- Del Campo confezione da 6 lotto 4679409926 scadenza 07-09-2024;

- Gesco uova sfuse da 180 pezzi lotti– scadenze:: 4501159926 – 05/09/2024; 4700629926 – 31/08/2024; 4736619926 – 09/09/2024;

- Eurospin confezione da 15 lotto 4679409926 scadenza 07-09-2024;

- Conad confezione da 6 lotto 4501159926 scadenza 05-09-2024;

- Conad confezione da 6 LOTTI – scadenze: 4700609926 – 31/08/2024; 4700629926 – 31/08/2024; 4736619926 – 09/09/2024;

- Amadori confezione da 6 lotto 4179019926 scadenza 14-09-2024.