Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è sbarcato a La Maddalena per un breve periodo di vacanza. Un pò di relax prima di tornare ad occuparsi degli sviluppi sulla situazione politica. Mattarella è stato ricevuto dal sindaco, Luca Carlo Montella, e dal capo di Stato maggiore della Marina, al circolo ufficiali.

"Anche quest'anno per noi è un grande onore accogliere il presidente e fare in modo che possa trascorrere una serena vacanza nella nostra isola - ha detto all'Ansa il primo cittadino - Il presidente mi ha chiesto novità sullo stato della nostra sanità, conoscendo bene i problemi con cui noi e i nostri cittadini dobbiamo confrontarci quotidianamente e combattere per difendere il diritto a un sistema sanitario efficiente". Da tempo, infatti, la comunità maddalenina sta portando avanti una battaglia per evitare il ridimensionamento dei reparti dell'ospedale "Paolo Merlo".