Il numero uno della Qatar Foundation in Italia, Lucio Rispo, ha reso pubblico l'indirizzo mail a cui inviare il curriculum per le assunzioni all'Ospedale Mater Olbia.

L'indirizzo mai a cui rivolgersi è: cv@shrp.it

650 i posti di lavoro nel nuovo ospedale gallurese che ha bisogno di medici, infermieri, esperti informatici e ricercatori.

I curricula saranno valutati dalla Fondazione Luigi Maria Monti, partner della QF. La bella notizia è che, a parità di preparazione, ci sarà un occhio di riguardo per i sardi. Tutto dovrà essere pronto per il 1 dicembre 2015, primo giorno di apertura della struttura ospedaliera.