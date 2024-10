E' iniziata giovedì 15 dicembre la dodicesima edizione di Masterchef Italia, il celebre programma culinario in cui aspiranti chef competono fra di loro per vincere un premio da 100mila euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare il proprio libro di cucina.

La prima fase è quella dell'assegnazione dei grembiuli, durante la quale i cuochi che hanno passato le selezioni dovranno strappare i tre sì dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli per entrare nella masterclass, o quantomeno raccogliere i favori di almeno due di loro per ottenere il grembiule grigio che darebbe la possibilità di giocarsi l'accesso al programma tramite una serie di sfide.

Chi ha certamente conquistato il palato dei giudici è Antonio Gargiulo, 19enne nato a Vico Equense ma cresciuto fin da piccolo in Sardegna. Antonio frequenta l'Università di Scienze Archeologiche, a Roma, ma la sua più grande passione è la cucina. Una passione, tuttavia, racconta il giovane, frenata dai suoi genitori, che per il figlio vorrebbero un futuro lontano dal mondo della ristorazione.

E così, alla domanda di Cannavacciuolo, "Ma loro lo sanno che sei venuto qua?", l'aspirante chef rivela di averlo tenuto nascosto ai familiari: "No, non sanno niente", ha risposto, scatenando un simpatico siparietto fra i giudici. Per convincere i tre chef ad ammetterlo alla masterclass Antonio ha portato un piatto tipico della Sardegna: culurgiones in acqua di pecorino, parmigiano e zafferano con olio alla menta.

"Assaggio della mia isola", così ha chiamato il piatto che, emozionato, ha servito ai giudici. La tensione emotiva è poi sfociata in un pianto liberatorio quando, davanti alle telecamere, ha lanciato un messaggio ai genitori: "Voglio dimostrarvi la passione che ho e quello che sono in grado di fare. Voglio poter dire e potervi far dire che siete orgogliosi di me", ha detto in lacrime.

Alla fine quella dei culurgiones si è rivelata una scelta vincente: Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli hanno promosso a pieni voti il 19enne, ammettendolo direttamente alla classe di cucina con tre sì. Antonio Gargiulo sarà così uno dei protagonisti della nuova edizione e lotterà per il titolo di 12esimo Masterchef italiano.