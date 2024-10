"Alla vigilia della campagna elettorale per le scorse Politiche, Solinas mi chiese di fargli avere un appuntamento con Matteo Renzi e ando' al Nazareno per incontrarlo. Cercava un posto in Parlamento, il Pd non gliel'ha garantito e allora e' andato da Matteo Salvini".

L'ha ricordato il candidato presidente della Regione per il centrosinistra in Sardegna Massimo Zedda in riferimento al segretario del Psd'Az Christian Solinas, poi eletto l'anno scorso con la Lega e ora suo rivale del centrodestra alle regionali del 24 febbraio.

Zedda, che aveva gia' accennato all'episodio lo scorso dicembre, l'ha confermato a Giovanni Maria Bellu, gia' direttore di 'SardiniaPost' ed ex giornalista di 'Repubblica', in un'intervista pubblicata stamane sulla testata giornalista 'Il Risveglio della Sardegna' da lui diretta.