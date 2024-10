Saranno due date tutte sassaresi quelle di Massimo Ranieri in Sardegna col suo spettacolo "Canto perché non so nuotare".

La data di domani doveva essere inizialmente dedicata a Cagliari ma il Comune non aveva autorizzato l'agibilità del Palazzetto dello Sport e così l'Associazione Culturale la Via del Colleggio organizzatrice dell'evento ha stabilito di spostare a Sassari anche la prima esibizione. L'Associazione ha messo comunque a disposizione due bus navetta per consentire ai possessori dei biglietti acquistati per il 7 novembre a Cagliari di raggiungere Sassari su prenotazione, la partenza avverrà da Piazza dei Centomila alle ore 17.30 di domani pomeriggio.

Le esibizioni si terranno al Teatro Verdi di Via Politeama dove per la serata dell'8 è già registrato il sold out mentre ancora qualche biglietto è rimasto per la serata di domani. La data persa a Cagliari verrà probabilmente recuperata il prossimo gennaio.

Lo spettacolo risale al 2007 e ha registrato 500 repliche e oltre 2milioni e 500mila spettatori nel corso degli anni e ripercorre la carriera dell'artista svelando aneddoti e proponendo ricordi d'infanzia e gioventù accompagnando la plate attraverso il ricordo di un'Italia "povera ma con le scarpe lucide".