È stato Max Felicitas, il giovane pornoattore, ad interagire con la giovanissima cagliaritana 19enne Martina Smeraldi (nome d'arte). Sardegna Live ha intervistato in esclusiva per voi la giovanissima protagonista del video porno.

• Buongiorno Martina, la domanda a caldo è forse banale ma d'obbligo, come mai la scelta personale di girare un video porno?

Ho scelto di girare il video perché sono sempre stata incuriosita dal mondo della pornografia e già da tempo avevo il desiderio di provare a fare questa esperienza, ma fino ad ora non avevo avuto modo di prendere contatti con nessuno che mi potesse inserire in questo ambiente.

• Raccontaci chi sei Martina (se possiamo rivelare il tuo nome e cognome reali), cosa hai fatto, dove abiti e che fai nella vita di tutti i giorni.

Ho 19 anni, sono nata e vivo a Cagliari e studio all’Università, per il resto vivo una vita normalissima come fanno tutte le ragazze della mia età esco con le mie amiche, nei locali, faccio sport ecc... (non voglio rivelare il mio vero nome e il mio vero cognome).

• Cosa rappresenta per te il mondo del porno?

Per me questo mondo rappresenta un modo per vivere liberamente la mia sessualità e poter vivere nuove esperienze.

• Come è nato l'incontro con Max Felicitas?

Sono entrata in contatto con Max tramite i social, lui aveva messo una storia su Instagram in cui cercava ragazze interessate a entrare nel mondo del porno, così ho preso l’occasione al volo e gli ho detto che ero interessata e mi sarebbe piaciuto fare il suo lavoro.

• Tre aggettivi per descriverti e che vorresti fare da grande

Sono una ragazza determinata, solare ed estroversa, mi sarebbe sempre piaciuto fare la criminologa, anche se mi piacerebbe comunque continuare a lavorare nell’ambiente del porno.

• Il mondo dei social, instagram, Facebook...quale è il tuo rapporto con queste realtà? Le ritieni oggi fondamentali per crearsi un personaggio?

Ho sempre utilizzato i social anche se non sono mai stata una fanatica, di quelle persone caricano mille foto e video sul suo profilo, anche se riconosco che al giorno d’oggi se usati bene possono dare mille vantaggi e sicuramente per avere un proprio personaggio è importante avere una certa visibilità sui social se no è difficile farsi conoscere dagli altri ed entrare in contatto con le persone che ti seguono.

• Il settore del porno lo ritieni remunerativo abbastanza? Si può “campare” secondo te? Che dicono mamma e papà di questa tua scelta?

Dipende. Sicuramente se vivi solo di quello magari non vivi nell’oro come alcune persone possono pensare, ci sono tanti lavori con cui magari si guadagna di più. (Non mi va di parlare della mia famiglia). Mi piacerebbe anche ricordare specialmente ai giovani, di evitare le droghe in quanto io sono contraria all’uso di sostanze stupefacenti, e di vivere liberamente e serenamente la loro sessualità in quanto il sesso è una cosa bella e naturale al contrario della droga.

