Marta Mereu , nona tra i consiglieri più votati della scorsa tornata elettorale che ha visto il plebiscito per Massimo Zedda a Cagliari , e rappresentante del gruppo Pd nel consiglio comunale , è stata eletta all'unanimità presidente della Commissione Cultura, spettacolo e turismo .

" Sono molto orgogliosa e grata per questo ruolo e sento un grandissimo senso di responsabilità per ciò che questa commissione andrà a costruire per Cagliari ", commenta. La neo presidente ha poi evidenziato l'esigenza di fare sistema tra la cultura e altri ambiti, inclusa la salute . " Con colleghi e colleghi in commissione ci siamo trovati tutte e tutti subito d'accordo - spiega - sulla necessità di creare e rafforzare le relazioni di sistema per affrontare le nuove sfide sociali. Dobbiamo promuovere l'effetto positivo della cultura e dell'arte sul benessere individuale e collettivo, in una prospettiva di equità sociale e sviluppo sostenibile ”.

Un altro tema chiave per la Commissione sarà la sostenibilità , soprattutto in ambito turistico . " Una città in equilibrio tra chi la vive tutto l'anno e chi è in visita per qualche giorno - chiarisce Mereu - Dobbiamo promuovere Cagliari in modo efficace, attraverso le nostre eccellenze e tradizioni, il clima e il nostro stile di vita unico, gli spazi meravigliosi che la caratterizzano. I turisti avranno sempre il desiderio di tornare a trovarci ”.