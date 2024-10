L'ispettorato Forestale di Oristano e della Stazione di Marrubiu hanno portato avanti un'operazione che ha condotto alla denuncia di un autotrasportatore e dei titolari di un'attività commerciale di Oristano per gestione illecita di rifiuti e al sequestro di un'area di circa 50 mq, con oltre 10 metri cubi di materiale.

Gli operatori sono intervenuti in un fondo privato in località Masangionis, nelle campagne del paese, dove hanno trovato un ingente quantitativo di rifiuti speciali come imballaggi, cartone, oggetti in plastica e materiale vario ammassati.

Il proprietario del fondo pare fosse all'oscuro dell'attività illecita e ha quindi subito sporto querela per occupazione abusiva nei confronti di ignoti.

Le indagini hanno consentito all'ispettorato di risalire all'identità dell'autore dell'illecito, un autotrasportatore della zona che avrebbe preso il materiale dal piazzale di un'attività commerciale di Oristano, senza consegnare il documento accompagnatorio necessario per il conferimento in discarica.

L'uomo dovrà rispondere anche dell'occupazione abusiva del fondo agricolo, con il conseguente obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in base alle prescrizioni impartite dall'Autorità giudiziaria.