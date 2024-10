Maria Miceli, ballerina bresciana, volto noto di numerosi programmi televisivi e video musicali, è morta a soli 35 anni stroncata da una malattia contro cui combatteva da qualche anno.

I funerali, come informa Leggo, si sono svolti oggi, sabato 13 maggio, nella chiesa di Manerbio. Lascia i genitori e cinque fratelli.

Appassionata alla danza fin da bambina, aveva conseguito il diploma in danza classica e contemporanea diventando coreografa e direttrice artistica, ma aveva continuato anche a studiare, laureandosi in Lettere antiche e in Archeologia.

Durante la sua carriera ha fatto parte di diversi corpi di ballo, lavorando in programmi Rai, Mediaset e Sky. Ha collaborato con il gruppo musicale Il Volo, ballando nel videoclip di "Grande Amore" e ha partecipato alla sit-com "Camera Café".

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la giovane ballerina, ricordata con il cuore a pezzi dai suoi cari, da chi le voleva bene, e apprezzatissima anche da tante persone che non la conoscevano personalmente.