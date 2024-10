La sua voce è una carezza, la sua musica accompagna le giornate di tanti che amano la sua arte e ne vivono le parole.

Maria Giovanna Cherchi il 10 settembre sarà ad Illorai per un concerto in piazza alle ore 22, un appuntamento importante anche per l'artista di Bolotana che racconta "È stata una bella stagione per me, ricca di tanti appuntamenti ed emozioni. Tutte belle piazze, tanta bella gente, ma quando ho la possibilità di esibirmi vicino a casa mia la gioia è immensa! Tra tutti gli appuntamenti, per la prima volta sarò in concerto ad Illorai vi invito tutti a seguirmi in questo evento! Sarà come al solito una serata dedicata ai miei brani e alla nostra musica di Sardegna! Festa e danze in piazza, tutto sempre dal vivo, io e i miei 5 musicisti al completo per dare il meglio ad una bella comunità come Illorai"