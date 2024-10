La cantante Maria Giovanna Cherchi ha incontrato "Il Volo" durante una recente trasferta romana.

Tra la giovane interprete di Bolotana e il gruppo musicale formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble è scattata subito un'istintiva simpatia.

<<Ci siamo conosciuti in occasione di un'udienza in Vaticano, dove ci trovavamo tutti per ascoltare le parole del Santo Padre che in quella circostanza ha salutato anche noi giovani artisti che attraverso la musica vogliamo comunicare parole di pace e di vicinanza. - racconta Maria Giovanna -. Al di là del talento immenso che giustamente premia i ragazzi del Volo, credo che una parte importante del successo sia da attribuire alla loro spontaneità e alla carica di energia che riescono a trasmettere anche quando non cantano. Una vera forza della natura>>.