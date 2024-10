Dove il mare è più blu, niente di più: peccato che a fare da cornice ad un luogo meraviglioso “da cartolina turistica” ci pensano i super cafoni, che ogni giorno e impunemente, abbandonano i rifiuti davanti alla spiaggia o continuino ad accumulare spazzatura senza fare la differenziata.

Ci troviamo a Mari Pintau, in territorio di Quartu Sant’Elena, lungo la litoranea per Villasimius, dove lo specchio d’acqua dal colore azzurro cristallino e la macchia mediterranea adiacente all’arenile dovrebbero in realtà far rimanere affascinati chiunque visiti quella zona. Ma non è proprio così, se via Della Musica a Quartu, davanti alle case popolari a Santo Stefano era diventata l’icona del degrado urbano, se ci si sposta sulla costa sud la situazione peggiora di gran lunga.

Le foto di Sardegna Live lo dimostrano e mettono a nudo una situazione davvero vergognosa: da un lato c’è chi l’educazione proprio non la conosce, dall’altro però c’è l’inerzia di chi dovrebbe in qualche modo intervenire, anche con urgenza.