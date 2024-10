Sorrisi e pancione: Margot Robbie come mai prima. La bellissima attrice australiana, 34 anni, è stata paparazzata in Sardegna, dove sta trascorrendo le vacanze col marito Tom Ackerley.

La star di Hollywood, da sempre molto riservata, è in attesa del suo primogenito. Gli scatti nell'Isola sono subito diventati virali: naturalezza e fascino ineguagliabili per una delle attrici più amate del panorama internazionale.

Per la coppia presumibile soggiorno in Costa Smeralda, anche se rimane un "segreto" la località scelta dai due. Le foto della protagonista di "Barbie" sono presto diventate virali: per la prima volta mostra il pancione scoperto mentre spensierata si gode i giorni nell'isola.

Foto Facebook: Filmisnow Italia