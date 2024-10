Il suo gagliardetto del Napoli Calcio, appeso alle sue spalle nel suo ufficio del primo piano, rimarrà un’icona indelebile di sportività e motivo di sorrisi e battute prima delle conferenze stampa con i cronisti.

“Al mio fianco ho avuto uno splendido gruppo di ragazzi”

Dal 4 maggio 2017 (giorno del suo insediamento a Cagliari, alla squadra Mobile di via Tuveri), il dottor Marco Basile (nella foto in alto) e i suoi agenti ha ‘collezionato’ una serie di numerosi casi ed episodi andati a buon fine, tanti gli arresti per droga, (numerosi i bunker usati dai pusher nelle case popolari adibiti allo smercio di eroina, “fumo”, cocaina), poi il la mafia nigeriana, il cerchio stretto ad altrettante bande malavitose in città e provincia, tanto per citare qualche pezzetto di un intenso puzzle della legalità e del rispetto nel capoluogo sardo.

Per Basile è arrivato il trasferimento a Catania, a dirigere anche in quella sede la squadra Mobile: a fine mese arriva in città il nuovo primo dirigente, il dottor Roberto Giuseppe Pititto: “Lascio un gruppo di investigatori meravigliosi – ha detto Marco Basile – mi complimento anche per l’ottima sinergia avuta con la Procura di Cagliari, con le altre forze dell’ordine, nel mio cuore - conclude Basile - questa bella città ci sarà sempre e so di averla lasciata in ottime mani”.