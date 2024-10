Venerdì 22 novembre 2019 avrà luogo la “Maratona per la Sardità”, organizzata dall’oristanese Andrea Mulas, unitamente all’artista/inventore Alfonso Canfora, ed al fotografo Gianfranco Casu.

La maratona in solitaria, si svolgerà con partenza alle ore 8,30 da Dolianova, percorrerà Monserrato e Pirri, con arrivo a Cagliari, in via Roma intorno alle ore 11,30, presso il palazzo sede del Consiglio della Regione Sardegna. Ad attendere il maratoneta, che come sua consuetudine, correrà indossando l'abito tradizionale sardo, e questa volta anche con la bandiera di Maiorca, vi sarà un pubblico di numerosi sostenitori dell’iniziativa.

Scopo principale dell’evento è infatti quello di richiamare l’attenzione sulla responsabilità delle Istituzioni sarde, rispetto al gravissimo fenomeno dell’emigrazione giovanile, causa primaria dello spopolamento dei paesi più piccoli della Sardegna. Un numero sempre maggiore di giovani, non per libera scelta, essendo fortemente radicati alla terra natìa, ma per necessità, è purtroppo costretto a lasciare la Sardegna, dove non trova riconoscimento, attenzione e risposte adeguate alle esigenze di studio, lavoro e realizzazione personale in molteplici settori, occupazionali, sportivi, artistici e artigianali.

Per l’occasione, Andrea Mulas, reduce dal successo ottenuto indossando l’abito tradizione di Oliena nella “Zafiro Palma Marathon”, la più importante Maratona delle Baleari,verrà ricevuto nella sede del Consiglio regionale, dove consegnerà una lettera di saluto da parte del Presidente del Consiglio delle Isole Baleari, Miquel Ensenyat Riutort, in un ideale gemellaggio con la Sardegna, quale segno di fratellanza culturale e del comune desiderio di preservare i segni dell’identità.