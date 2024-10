Roma, 1 ago. (Adnkronos) - Mara Venier e Jovanotti, 'strana coppia' ai Caraibi.

La conduttrice di 'Domenica In', che sta trascorrendo un periodo di vacanza in Repubblica Dominicana dove il marito Nicola Carraro ha una casa, ha postato una foto in cui appare abbracciata al rapper-cantautore che è seduto in carrozzella per i postumi dell'operazione subita al femore dopo il grave incidente in bicicletta occorsogli proprio nel paese caraibico dove anche lui era in vacanza con la moglie Francesca Valiani, ospiti di amici.

Lorenzo stava facendo uno dei suoi abituali lunghi giri in bicicletta, quando un dosso anti-velocità non segnalato lo ha sbalzato per aria: la caduta gli è costata la rottura della clavicola e del femore e un intervento chirurgico per l'applicazione di placche in metallo sulle due ossa. Ora l'artista sta trascorrendo un periodo di convalescenza post-operatorio sempre ai Caraibi.

Evidentemente Mara, sapendolo in una località vicina, ha voluto raggiungerlo per abbracciarlo e incoraggiarlo. "Dajeeeee grande Lorenzo", scrive Mara accanto alla foto che li ritrae insieme.