Incidente in studio per Mara Venier. La conduttrice cade a Domenica In, batte la testa e si fa male ad un piede. Venier, con un vistoso bernoccolo in fronte, non abbandona la trasmissione e torna in onda per l'intervista a Memo Remigi.

Dopo lo sfortunato incidente in un primo momento decide di non continuare la trasmissione e rassicura tutti: "Sto bene, sono caduta di faccia e ho preso una botta in testa. Tuttavia non me la sento di continuare".

Successivamente decide di portare avanti l'intervista, acclamata dal pubblico e applaudita, seppur con un vistoso bernoccolo in testa. Solo uno spavento per la conduttrice.

Immagini Rai