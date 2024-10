Il suo percorso all’interno del Tour Music Fest - Festival Internazionale della Musica Emergente - è iniziato a Maggio con la prima selezione superata brillantemente con l’accesso alle seconda fase macroregionale, poi ad Ottobre la seconda fase svoltasi durante i Music Camp del Tour Music Fest e ora, dopo 7 mesi di prove e sudore, Manuela Ragusa è stata scelta tra gli oltre 8000 artisti che hanno preso parte alle selezioni per contendersi il 20 Novembre a Roma la finalissima nazionale del Tour Music Fest il festival internazionale della Musica emergente presieduto da Mogol.

Ormai vicino alla meta della serata più ambìta d’Italia per la musica emergente, Manuela Ragusa si “scontrerà” a suon di note con altri 30 artisti della sua categoria artistica, per scoprire se sarà o meno tra i grandi protagonisti della serata finale del 2 Dicembre presso lo storico Piper Club di Roma, al cospetto di MOGOL e di fronte a una giuria composta da personaggi di spicco della discografia italiana: SONY, MTV New Generation, Antonio Vandoni di Radio Italia, Rusty Record, Universal, EMI, ICompany, Euro Music Network e molti altri.

Manuela Ragusa si è fin da subito fatta notare dalla giuria itinerante del Tour Music Fest per il suo talento vocale e le sue capacità artistiche.

In occasione della semifinale del 20 Novembre al Jailbreak di Roma si esibirà live con il brano intitolato ‘Dolce Fuoco dell’Amore’.

La gara è aperta, l’emozione è tanta e Manuela Ragusa è pronta a esibirsi al Jailbreak Live club di Roma il 20 Novembre 2016, aspettando la finalissima del 2 dicembre che si terrà come da tradizione sul palco del Piper Club di Roma.

Appuntamento a Roma, il 20 Novembre al Jailbreak Live Club in Via Tiburtina, 870 Roma per la semifinale nazionale del Tour Music Fest 2016.