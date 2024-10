Cosa ci fa il noto artista-writer cagliaritano Manu Invisible in Kenya? I suoi capolavori, i colori e l’arte di strada oltrepassano i pregiudizi razziali, ottusi e rallegrano le giornate dei bambini dell’Africa, proprio all’interno di un orfanotrofio.

Il progetto.

Ogni creatura della terra necessita di cura, dignità e amore. La parola "Tumaini" esiste per non dimenticare i bisogni primari che ci dovrebbero accomunare tutti, indistintamente in tutto il mondo. Primo giorno, “Casa Tumaini”. Accoglienza ed energia senza eguali.

I ragazzi mi hanno dato una mano sia a sollevare la maschera che a completare l’opera. Oggi pubblico la prima opera completa realizzata in Africa a Nanyuki grazie al supporto di Osvic Ong. In viaggio per Nanyuki [Kenya, Africa] per un progetto davvero speciale: realizzare delle opere murali presso la "Tumaini Children's home" di Nanyuki.

I lavori.

"Together" acrilic on wall and door 4,5 x 3 m Nanyuki Tumaini children's HOME feat. Steve Mudoka Africa 2019

"Together" é un icona attuale, icona di un epoca moderna, ancora troppo colma di pregiudizi, limiti razziali e ideologici. "Insieme" appunto, perché è di insieme la visione che ci permette di oltrepassare questi schemi, dettati dalle paure ataviche non visibili. "Together" rappresenta una bambina affetta da "vitiligine" con quelle macchie e la gioia per la vita stampate sul viso.

"Dreams" acrilic on wall 4,5 x 4 m Nanyuki Tumaini children's HOME feat. Steve Mudoka Africa 2019. Quarto Giorno, dormitorio maschile. Ogni bambino è capace di volare, semplicemente perché in grado di inseguire i propri sogni. Opera partecipata. Grazie infinite a Osvic Ong per il supporto.

"Tumaini" ("Speranza" in lingua Swahili), Mixed media on wall 6 x 3 m feat. Steve Mudoka Nanyuki Tumaini Children's Home Africa 2019