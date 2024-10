Milano, 7 giu. (Adnkronos) - Hanno nascosto cinque paia di scarpe nel passeggino dei figli e hanno tentato di andarsene senza pagare il conto. Per questo un uomo e una donna sono stati denunciati per furto aggravato. E' accaduto a Viadana, nel Mantovano.

I fatti risalgono allo scorso weekend, quando i responsabili di un esercizio commerciale hanno chiesto l'intervento delle forze dell’ordine chiamando il numero d’emergenza '112'. Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di Viadana che hanno trovato una giovane coppia della provincia di Cremona, con al seguito i figli minori, che aveva rimosso i dispositivi antitaccheggio da cinque paia di scarpe, occultandole poi all’interno del passeggino.

I carabinieri hanno recuperato la refurtiva, poi hanno deciso di effettuare un controllo all'interno dell'auto della coppia, trovando al suo interno numerosi capi d’abbigliamento nuovi, di cui i due non sono riusciti a documentare la provenienza. I successivi accertamenti hanno permesso di accertare che anche quegli indumenti erano stati rubati poche ore prima da alcuni centri commerciali di Parma. Per i due, non gravati da precedenti di polizia, è scattata una denuncia in stato di libertà.