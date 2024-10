Questo pomeriggio i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mandas sono intervenuti nei pressi di via Carlo Alberto per un incendio di vegetazione che si è propagato ad una discarica di rifiuti inerti. Sul posto oltre alla squadra 9A di Mandas che sta operando con un'autopompa e un fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo, in supporto anche un'autobotte che sta effettuando la spola per il rifornimento idrico.

Le fiamme sarebbero sotto controllo e nessuna persona risulta coinvolta. Sul posto presenti anche squadre di volontariato della Protezione civile regionale, che stanno operando di interfaccia per spegnere la vegetazione circostante, e i Carabinieri. Al termine delle operazioni di spegnimento si procederà con le operazioni di bonifica dei focolai residui e la messa in sicurezza dell'area interessata.