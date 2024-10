"In questa storia mi sento più vittima di lei, perché l'ho sempre difesa e ci ho sempre messo la faccia". Così, intervistata a "Verissimo", l'ex manager di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, tornando sul caso Mark Caltagirone. Michelazzo racconta la propria verità a Slivia Toffanin:, "Pamela ha detto di non aver preso soldi, ma non è così. È stata pagata sia per i servizi fotografici che per le ospitate in tv", puntualizza.

Poi la manager assicura di aver creduto davvero all'esistenza di Mark Caltagirone. "Mi mandava messaggi, avevo sentito la sua voce attraverso gli audio", ricorda la donna. E sul coinvolgimento della showgirl sarda afferma: "Penso che all'inizio lei ci credesse davvero e che solo a un certo punto si sia resa conto della realtà dei fatti, cioè che non esisteva, ma ha continuato a cavalcare la situazione. A un certo punto non sapeva uscirne".

"Io non ho fatto del male a nessuno - prosegue Eliana Michelazzo -. Semmai è Pamela che mi mentiva, mi diceva che l'aveva visto, che era a cena con lui e che portava i bambini a scuola. È lei che mi ha fatto del male".