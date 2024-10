Fabio Delogu, 47 anni, è risultato indagato per il tentato omicidio di Albino Sella, allevatore di Mamoiada 34enne scampato a un agguato nel febbraio 2020 davanti alla sua aziende nelle campagne del paese: Delogu però è al momento ricercato perché si è reso subito irreperibile, sottraendosi all'esecuzione di una misura cautelare emessa dal tribunale di Nuoro.

Il giorno dell'agguato il giovane Sella era appena arrivato al cancello della sua azienda agricola a bordo del suo pick-up, quando era spuntato un uomo, incappucciato e armato di fucile, che aveva sparato un colpo, non andato a segno.

Ci sono diversi aspetti della vicenda che destano alcuni dubbi agli investigatori. Albino è fratello di Danilo Sella, ucciso nel 2008 a 23 anni e per quell'omicidio la Corte di Cassazione ha condannato nel 2019 il 32enne Marcello Gungui a 18 anni di reclusione e Antonio Deiana a un anno e 8 mesi per favoreggiamento (reato che si è poi prescritto in Cassazione).

Deaina stesso nel 2016 era scampato a un agguato e per quell'episodio era stato accusato come esecutore materiale proprio Albino Sella. L'uomo è stato processato e assolto in primo grado, ma nel novembre scorso la Corte d'Appello di Sassari aveva ribaltato la sentenza condannando il 34enne a 9 anni di reclusione.