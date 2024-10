È rimasta solo la sua borsa con all’interno i farmaci che usava per curare la depressione, su quel tetto da cui Graziana Todaro, 40 anni, si è buttata ieri, 5 luglio, assieme al figlioletto Manuel, di 5 anni.

Da quel tetto della palazzina di 5 piani a Rimini in cui vivevano i suoi genitori, Graziana ha deciso così di farla finita, mentre il suo compagno e padre del bambino si trovava a lavoro.

Per una lunghissima mezz'ora gli operatori del 118 hanno provato a rianimare le due vittime dell’omicidio-suicidio, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Come altre mattine, la 40enne ha raggiunto il condominio per lasciare il bimbo dai nonni e poi recarsi nel negozio in cui lavorava come impiegata, invece ieri ha deciso di farla finita per sempre.

In stato di choc i passanti che hanno assistito al tragico epilogo. Tra urla e disperazione, si sono recati sul posto anche gli agenti di Polizia.