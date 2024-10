L'ondata di maltempo che ha investito l'Isola sta colpendo in particolar modo da questa mattina il sud Sardegna, soprattutto nel Sulcis Iglesiente .

I danni più importanti sono stati registrati a Fluminimaggiore , Iglesias , Nebida e altri piccoli centri. Scantinati e strade allagate sono stati segnalati a Fluminimaggiore, con i vigili del fuoco al lavoro e diverse squadre sul posto.

Mauro Usai , sindaco di Iglesias, ha convocato il Coc . " Ho riunito in questo momento il centro operativo comunale per il monitoraggio e la gestione delle situazioni di criticità. Si consiglia a tutti i nostri concittadini di limitare il più possibile gli spostamenti in particolare verso la frazione di Nebida ", ha comunicato il primo cittadino su Facebook.

Temporali anche a Guspini , dove sono caduti una ventina di millimetri di acqua.