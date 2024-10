Allerta maltempo in Sardegna. L'Isola sarà colpita da una perturbazione lampo di origine atlantica nella giornata di giovedì 3 ottobre, con le prime piogge e temporali già da questa notte.

La protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) sino alle 18 di domani, per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sulla parte centro settentrionale (Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro) dell'Isola, e per rischio idrogeologico nel Sulcis-Iglesiente.

"A partire dal settore settentrionale potranno verificarsi precipitazioni a carattere diffuso e temporalesco localmente di forte intensità - spiegano gli esperti dell l'ufficio meteo dell'Aeronautica militare della base di Decimomannu - dalla mattina di domani anche sul resto dell'isola, mentre dal pomeriggio si assisterà a un graduale miglioramento. Le temperature resteranno minime elevate, mentre i valori massimi subiranno una forte diminuzione, dai 5 ai 7 gradi - proseguono - la ventilazione inizialmente debole da libeccio, dopo la perturbazione, si disporrà da maestrale con una intensità localmente forte: a sud circa 40kmh, 60kmh nei settori settentrionali".

Da venerdì situazione in miglioramento con la pressione che risalirà con "qualche nuvolosità ma temperature in aumento", ma resta un leggero maestrale. La tendenza per inizio della settimana prossima vede "tempo stabile e prevalentemente soleggiato, mentre è possibile, ma ancora è presto per fare previsioni affidabili - spiegano dall'ufficio Meteo Am - che tra martedì e mercoledì arrivi un'altra perturbazione, con precipitazioni sulla parte settentrionale dell'Isola".