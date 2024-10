C'è anche la Guardia di finanza tra i soccorritori delle popolazioni colpite dell'alluvione che ha interessato l'Emilia Romagna e che ha fatto finire sott'acqua Faenza, una parte di Cesena e di Forlì e molti altri grandi centri abitati.

In alcune zone l'acqua è salita velocemente raggiungendo anche i primi piani delle case. Sono otto le persone morte a causa della violentissima perturbazione annunciata da giorni da un'allerta rossa; le vittime non sono riuscite a mettersi in salvo e sono rimaste intrappolate nei piani bassi delle case o nelle automobili.

Il personale della Guardia di finanza ha tratto in salvo un'anziana signora isolata da due giorni a causa di una frana in località Dovadola (FC), una famiglia in località Sarsina (FC) e un'altra e intera famiglia, salvata a Forlì dai sommozzatori del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini (R.O.A.N.).