Forti folate di vento e nubifragi hanno creato danni in tutta l'Isola e sono stati numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco da nord a sud della Regione per rimuovere cornicioni pericolanti, rami e cartelli stradali abbattuti.

Prorogata l'allerta meteo

Secondo i dati rilevati dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu (Cagliari), il libeccio ha sfiorato i 100 chilometri orari nella stazione della base aerea .

" Ieri attorno alle 23:15 è passata sopra Cabras una tromba d'aria. Ha fatto un bel po' di danni tra coperture strappate e volate via, alberi divelti, auto danneggiate, piccoli crolli. Per fortuna nessuno si è fatto male - racconta il sindaco Andrea Abis su Facebook, dove ha anche postato alcune foto - È stata data disposizione agli operai comunali e polizia locale per verificare tutto l'abitato di Cabras e Solanas e mettere in prima sicurezza la pubblica via da eventuali pericoli. e verificare che sia tutto a posto e, se del caso, mettete subito in sicurezza e segnalate le situazioni particolari di pericolo al comune - è l'appello lanciato dal primo cittadino - Mi raccomando, tenete sempre in debita considerazione le allerte meteo di protezione civile , come quella pubblicata ieri nei mezzi di comunicazione sito e social del nostro comune ".

Tromba d'aria, con vento che ha superato gli 80 km/ha Cabras, nell'Oristanese.

Due famiglie hanno dovuto abbandonare la propria casa dopo che la tromba d'aria di ieri notte a Cabras, nell'Oristanese, ha scoperchiato il tetto della palazzina in via Pascoli dove erano in affitto. Le quattro persone più un bambino hanno però trovato ospitalità in un'altra casa della stessa proprietaria dello stabile danneggiato dalle forti folate di vento di libeccio che hanno sferzato la Sardegna. " Da questa mattina è al lavoro l'impresa privata che sta tagliando la copertura metallica per poterla portare via - dice il sindaco Andrea Abis - Il vento l'ha infatti sospinta sul tetto di un vecchio edificio confinante che per fortuna è non è abitato " . Per tutta la mattina, intanto, si sono susseguiti gli interventi degli operai comunali per liberare le strade da detriti, rami caduti dagli alberi e grondaie staccatesi dagli edifici. Danneggiati anche alcuni edifici comunali.