E' allarme maltempo in Sardegna. L'Isola, a ridossi di Ferragosto, ha iniziato ad essere interessata da una serie di più o meno intensi fenomeni temporaleschi che hanno già generato non pochi disagi alla viabilità e alla sicurezza dei cittadini.

Strade come fiumi, abitazioni allagate e paura a causa delle forti precipitazioni. Uno scenario che sembra destinato a ripetersi nella nuova settimana. Dalle ore 6 e per tutta la giornata di oggi, 19 agosto, la Protezione civile prevede allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali.



Apprensione specialmente nelle aree di Montevecchio Pischinappiu e Tirso.

Codice giallo per rischio idrogeologico per temporali in Gallura e Logudoro.