Strade chiuse e limitazioni alla viabilità a causa del nubifragio abbattutosi questa mattina sulla città. Il Comune di Sassari ha comunicato quali sono le vie dove si sono registrati disagi e allagamenti. I vigili del fuoco e le squadre della protezione civile stanno effettuando decine di interventi in tutti i quartieri, per allagamenti e cedimenti di terrapieni e del manto stradale.

Chiusa al traffico il sottopasso Santa Maria; in via Predda Niedda il traffico è congestionato; in via Forlanini è ceduto il manto stradale; la strada 33 Predda Niedda allagata e intransitabile; strada 12 Predda Niedda, piazzale Eurospin allagato a seguito di esondazione rio Calamasciu.

La Polizia locale, presente nei vari siti interessati dal nubifragio, sta indicando le strade percorribili.

Nel video in basso, di Maurizia Lay, la situazione in Corso Regina Margherita.

ALLERTA METEO PROTEZIONE CIVILE – Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta per la giornata di oggi, giovedì 3 ottobre, a partire dalle ore 3:00 e sino alle 17:59 per rischio idrogeologico sull'area di allerta Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro (codice giallo).