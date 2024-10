Pomeriggio di terrore a Valledoria, dove un ragazzo di 22 anni è stato colto da una crisi epilettica mentre faceva il bagno a San Pietro a mare rischiando di annegare. Il ragazzo è stato tempestivamente preso in carico dagli operatori del 118 che lo hanno rianimato trasportando all’ospedale "Santissima Annunziata" di Sassari in elisoccorso. Ora si trova in Rianimazione in gravi condizioni e in prognosi riservata.

A dare l'allarme sono stati i bagnanti che si trovavano nei paraggi e che in poco tempo si sono resi conto di cosa stava accadendo.

Sul posto l'equipe medica che ha compiuto tutte le manovre di rianimazione prima di trasferite il 22enne in città.