Mentre “Blu" il suo nuovo singolo impazza su tutte le radio come un vero e proprio tormentone dell'estate, i fedelissimi fan sardi contano i giorni in attesa di rivederla on stage. Dopo gli strepitosi sold out del dicembre scorso a Cagliari e Sassari, Malika Ayane si appresta a ritornare in Sardegna con il nuovo live estivo "Naif En Plein Air Tour 2016".

La vulcanica artista milanese con tutta la sua esplosiva vitalità, sarà la protagonista sabato 30 luglio alle ore 21,30 all'Arena Sant'Elia (zona lato mare) di Cagliari di uno degli appuntamenti clou dell'estate musicale del “XIII Festival Internazionale Musica e Spettacoli 2016 Pop a Impatto Zero” firmato SEM Organizzazione.

In questa speciale e unica data in programma nel capoluogo dell'isola, Malika Ayane porterà in scena alcune delle hits tratte dell’ultimo lavoro discografico Naif, dalla sanremese “Adesso e qui (Nostalgico presente)” (Premio della Critica al 65esimo Festival di Sanremo e certificazione Oro), “Senza fare sul serio” (doppio disco di Platino e più di 17 milioni di visualizzazioni su YouTube), la hit “Tempesta” e alcune tra le sue canzoni più amate dal pubblico. In questo nuovo avvincente spettacolo live non mancheranno brani ripresi dal suo personale bagaglio musicale e rivisitati con il suo stile unico e raffinato.

In questo nuovo viaggio musicale Malika sarà accompagnata da una straordinaria band composta da: Carlo Gaudiello (pianoforte), Marco Mariniello (basso), Leif Searcy (batteria), Stefano Brandoni (chitarre), Giulia Monti (violoncello), Daniele Parziani (violino), Moreno Falciani, Andrea Andreoli e Giampaolo Mazzamuto (fiati) e Daniele Di Gregorio (percussioni).

Scritto e registrato tra Milano, Parigi e Berlino, "Naif" nasce dalla visione artistica di Malika Ayane e dal lavoro di scrittura musicale di uno straordinario team di autori internazionali e italiani: Shridhar Solanki (già autore di hits per Carrie Underwood, Craig David, Natalie Imbruglia oltre che per diverse serie tv), l’autrice top seller canadese Simon Wilcox e il francese Françoise Villevieille, autore di hits per artisti del calibro di Vanessa Paradis e ancora alcuni tra i nomi più promettenti del momento (Giovanni Caccamo che firma il brano sanremese, Antonio Di Martino) e songwriters come Matteo Buzzanca, Bungaro, Cesare Chiodo e Pacifico con cui collabora con continuità dal 2008 e che firma con lei tutte le canzoni del nuovo album.

Per questo speciale appuntamento proposto dalla SEM la prevendita dei biglietti va avanti a gran ritmo. I ticket sono disponibili presso il Circuito Box Office (www.boxofficesardegna.it, Viale R. Margherita 43, Cagliari tel. 070 657428; e mail: info@boxofficesardegna.it).

La tournée"Naif En Plein Air Tour 2016" è una produzione Massimo Levantini per Live Nation.