Sarà effettuata non prima di venerdì, ma probabilmente la data dell'autopsia sul corpo di Rosanna Pilloni potrebbe slittare, a causa dello stato di congelamento, e nel frattempo i Carabinieri della stazione di Sarroch e del comando provinciale stanno cercando di ricostruire gli ultimi mesi di vita della 78enne trovata morta all'interno del congelatore della sua abitazione sempre a Sarroch, nella città metropolitana di Cagliari. Al momento si pensa comunque a un decesso per cause naturali.

Sandro Mallus, 54 anni, figlio di Pilloni e già noto alle Forze dell'ordine, è stato denunciato per truffa e occultamento di cadavere e, sentito dagli investigatori, non ha saputo dire con precisione a quando risale la morte della madre, che sarebbe avvenuta, stando a quanto da lui dichiarato, al periodo del Covid. L'uomo avrebbe deciso di nascondere il corpo nel congelatore di casa per continuare a percepire i soldi della pensione.

La donna, stando alle prime informazioni, aveva problemi di salute, le attenzioni dei militari perciò sono concentrate sulle dichiarazioni del medico di famiglia e il farmacista, anche per capire quando è stata vista per l'ultima volta.

Madre e figlio vivevano, insieme in una situazione di disagio e difficoltà, da quanto racconta chi li conosceva, l'altro figlio vive all'estero e non ci sono più rapporti con il marito dal quale la donna si era separata da tempo. I Carabinieri stanno cercando di capire come mai nessuno in questi mesi si sia preoccupato del fatto che si erano perse le tracce della 78enne. Martedì è arrivata la soffiata alla stazione dei Carabinieri di Sarroch che hanno fatto scattare la perquisizione, dalla quale è emersa la macabra scoperta.