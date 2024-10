Torna a casa dopo otto mesi la statua della Madonna di Bonaria rubata a gennaio a Terralba. I carabinieri di Oristano la riconsegneranno ai fedeli domani, mercoledì 21 agosto, nel corso di una messa celebrata nella chiesa di San Pietro Apostolo.

Erano stati alcuni fedeli, il 19 gennaio, ad accorgersi che il simulacro era scomparso dalla teca in vetro che lo custodiva lungo la strada che porta a Marceddì. La vetrata dell'edicola era stata frantumata e la statua della Madonna asportata.

La scoperta aveva profondamente colpito la comunità parrocchiale, particolarmente devota alla Vergine di Bonaria, il cui altare era una tappa della processione per la festa di Marceddì nel mese di agosto.

L'Arma dei carabinieri, su disposizione della Procura di Oristano, si era subito attivata per rintracciare il manufatto individuandolo ben presto in un'area non distante dalla teca. La statua era in pessime condizioni, spaccata in ben sette frammenti riassemblati grazie a una sapiente opera di restauro. Non sono mai stati individuati, però, gli autori del furto.