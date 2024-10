Terribile incidente stradale attorno alle ore 18:20 di oggi, domenica 8 settembre, a Macomer, dove due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate violentemente.

Il sinistro è avvenuto all'interno del paese in via Giovanni XXIII e ha provocato 5 feriti, di cui uno in codice rosso trasportato all'ospedale di Sassari e 4 codici gialli trasportali all'ospedale di Nuoro.

Intervento di una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Macomer che ha lavorato a lungo per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e lo scenario. Sul posto sono intervenuti anche 4 ambulanze, i carabinieri di Macomer e la polizia Stradale.