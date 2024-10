Chiusura immediata della struttura e trasferimento degli ospiti in un’altra sede cittadina. È quanto deciso questa mattina in seguito al crollo dell’intradosso del solaio del locale refettorio della casa di riposo di via Nenni a Macomer.

Fortunatamente nessuna persona, tra anziani e personale, è rimasta ferita. Sul posto intorno alle 8 è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Macomer, che ha rimosso tutte le parti in pericolo e messo in sicurezza la zona. Vigili del fuoco e tecnici comunali hanno così disposto l’immediata chiusura della struttura.