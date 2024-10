I dati. La situazione demografica in Sardegna continua a essere preoccupante: l’Isola si piazza all'ultimo posto in Italia per tasso di fecondità, con 0,91 figli per donna contro una media nazionale di 1,20 e risulta la seconda regione in Italia, dopo la Basilicata, per riduzione della popolazione negli ultimi 12 mesi.

In un anno la Sardegna perde 8.314 abitanti: come se in un anno, l’intera cittadina di Dorgali perdesse l’intera popolazione. Dal 2016 al 2024, l'Isola ha perso oltre 88.000 abitanti. Il saldo naturale al 2023 continua a essere negativo: i decessi (18.563) sono stati più del doppio delle nascite (7.231), portando a un saldo naturale negativo di -11.332.

LA DIRETTA DA TORTOLÌ

“Inverno demografico. Ma i figli sono solo un costo?” sarà dunque il tema del dibattito di sabato 7 settembre con protagonisti d’eccezione, come il giornalista Giorgio Zanchini, Nando Pagnoncelli, docente universitario e uno dei più esperti sondaggisti italiani, e Suor Alessandra Smerilli, religiosa, docente di economia e statistica.