Non si è fatta attendere la decisione dei Comuni di Paulilatino (OR) e Gadoni (NU), che hanno firmato già questa mattina, domenica 7 luglio, le ordinanze per la proclamazione del lutto cittadino in memoria di Mario Sedda , Roberto Daga e Giovanni Melis , i tre giovani morti ieri in un terribile incidente nell'Oristanese.

I funerali di Mario e di Roberto saranno celebrati questa sera alle ore 18 presso la Parrocchia San Teodoro Martire. " Tutta l'amministrazione comunale anche a nome di tutta la popolazione si stringe con immenso affetto alle famiglie ", si legge sulla pagina Facebook del Comune di Paulilatino.