Palermo, 20 ott. (Adnkronos) - Si svolgeranno oggi pomeriggio, alle 15:30, nella chiesa madre di Gangi (Palermo), i funerali del piccolo Leonida Francesco Gullo di 3 anni, morto 4 giorni fa probabilmente a causa di una fuga di gas, anche se il caso è in mano Procura di Palermo, la quale ha aperto un'inchiesta che chiarirà ogni dettaglio.

Il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello ha proclamato il lutto cittadino. “Una tragedia – dice - che ha suscitato nella comunità profondo sgomento, per ribadire la particolare vicinanza alla famiglia, colpita da una così drammatica perdita, abbiamo voluto proclamare il lutto cittadino, il modo in cui l’Amministrazione intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio cordoglio e quello dell’intera comunità per il tragico evento. Le bandiere saranno per tutta la giornata a mezz’asta, sono sospese tutte le manifestazioni pubbliche, gli esercizi commerciali rimarranno chiusi ed abbasseranno le serrande durante la cerimonia funebre, che avrà luogo nella Chiesa Madre”.