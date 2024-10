Lunedì 5 Maggio 2014 segna il giorno di chiusura della Fiera Campionaria di Cagliari.

In tanti hanno approfittato delle ultime ore per visitare i 450 espositori che hanno proposto per 10 giorni articoli, prodotti e servizi, con la speranza che l’economia muova l’interesse di chi compra e di chi vuole investire.

E’ il giorno dei saluti e anche di un piccolo bilancio che per Sardegna Live è assolutamente positivo.

Abbiamo messo il cuore, nelle cose che abbiamo fatto, e la risposta delle persone ha ripagato tutti noi delle fatiche e degli sforzi che hanno accompagnato la volontà di esserci.

Innanzitutto un grazie a chi ci ha consentito di amplificare anche attraverso la nostra postazione il frutto del nostro lavoro: essere al passo con i fatti che accadono, raccontarli, accendere un faro su tutto quello che accade in Sardegna e non solo, dare voce a chiunque abbia qualcosa da dire anche attraverso le immagini e non soltanto con le parole. Sardegna Live è tutto questo.

Non abbiamo padroni, sopra di noi, ed è per questo che ci seguono migliaia di persone che in meno di un anno hanno scritto le pagine della nostra piccola storia che cresce in maniera esponenziale.

GRAZIE A TUTTI.

Di queste bellissime giornate in Fiera ci resteranno le strette di mano di chi è passato a trovarci, di chi si è messo in posa per un foto da pubblicare sul nostro sito, di chi ci ha sorriso.

Ci resteranno i contatti accesi con chi ha condiviso gli spazi nei vari Padiglioni: gli espositori che sono diventati amici e compagni di viaggio, coi i quali abbiamo dato vita a rapporti che resteranno oltre la Fiera.

Ci resterà la cordialità delle signore che portavano a spasso un po’ della loro curiosità, i bambini con i palloncini colorati, i ragazzi che stringevano i sogni e le loro metà, le famiglie che trascorrevano un pomeriggio diverso lontane da casa.

Nel mio diario di ieri ho voluto descrivere la sensazione, da parte di tutti, che qualcosa di bello stesse per finire. Nelle righe di oggi voglio confermare la volontà di socchiudere il grande cancello che separa questo mondo e quello di fuori, per spalancarlo nuovamente in tutte quelle occasioni in cui sarà bello ritrovarsi, perché SARDEGNA LIVE è l’isola che si muove nel web ma anche tra la gente che vuole informarsi, divertirsi, distrarsi e che vuole investire e confrontarsi con il tempo che c’è.

Come dicevo ieri in molti vogliono chiudere contratti pubblicitari con Sardegna Live, avendo preso atto che la rete è il nuovo e dirompente canale di comunicazione che arriva ovunque, come l’informazione, lo spettacolo, i servizi di utilità e di intrattenimento che il nostro lavoro vuole valorizzare.

Si chiude la Fiera ma non il nostro rapporto con il mondo che ci circonda.

Permettetemi di ringraziare le persone che si sono alternate nella postazione per garantire l’accoglienza e soprattutto ROBERTO TANGIANU per avermi dato fiducia, per avermi dato le chiavi di un’esperienza bellissima che con la Fiera di Cagliari è nata, ma che proseguirà da domani in poi.

Non si chiude il mio DIARIO: lo terrà aperto per raccontare di altre esperienze, per lasciare traccia di altri incontri che verranno e quindi vi lascio con un arrivederci e un grazie per tutto.

Stefano Ollargiu

Cagliari 5 Maggio 2014