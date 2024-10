Il 7 marzo si perfezionerà la Luna piena nel segno della Vergine, proprio poche ore prima del tanto atteso ingresso di Saturno nel segno dei Pesci. È come se la Luna facesse da occhio di bue a Saturno, mettendo il foco su questo evento così influente per i prossimi tre anni.

Se Pesci è il cielo, il regno dell’indistinto, della trascendenza, del caos creativo, dell’emisfero destro, dell’alfa e dell’omega, lì dove i confini dell’ego si dissolvono e ci si riconosce come la coscienza infinita che siamo, Virgo è terra, ordine, cristallizzazione di processi, disciplina, lavoro, abitudini e emisfero sinistro, la mente pratica e concreta che ci permette di funzionare nella vita quotidiana.

Questa Luna piena ci chiede, attraverso il trigono con Urano, di rivedere la nostra routine, i nostri schemi di pensiero, le abitudini che abbiamo stabilito nella nostra vita e che non stanno permettendo al nuovo di installarsi, né alla magia di filtrare nella realtà di tutti i giorni. Si dice che Dio è nei dettagli, ma per coglierlo è necessario uscire dalle meccaniche automatiche e fluire con la vita. Questa luna ci chiede di essere più flessibili, di avere fiducia e stabilire un nuovo ordine dove sia presente il contatto con la nostra anima e con il mistero della vita.

La vita non si può e non si deve imbavagliare, per quanto la parte di noi che vibra nella paura, pretenda di fare. Giove, Venere e Chirone in aspetto teso con la Luna, ci ricordano che ogni volta che ci tiriamo fuori dal gioco della vita, perdiamo il contatto con il senso dell’esistenza, con la sua ricchezza. È arrivato il momento di guardare in faccia la ferita, con compassione verso noi stesse e le persone coinvolte in essa, per attingere al potenziale che nasconde.

Mercurio, il reggente di questa Luna, ci ispira: è una mente che si apre al mistero e alle informazioni che arrivano dal mondo sottile, dal regno dell’anima. Mentre Marte nei Gemelli si affanna a lottare contro corrente, Mercurio gli tende la mano e gli dice che questo è il momento di fluire, di adattarsi, di rivedere gli obiettivi e scegliere quelli che trascendono l’importanza personale e gli interessi puramente egoici, per abbracciare quelli che rispondono invece a una volontà superiore e impattano positivamente sul collettivo.

Senza dubbio è una Luna che ci invita a rallentare il ritmo delle esigenze quotidiane e a sentire, per poter ristabilire un nuovo ordine, una nuova realtà, dove il caos creativo trovi spazio, così come una rinnovata libertà.