Giovedì 6 aprile la Luna brillerà alta nel cielo, nel segno della Bilancia. La Luna piena è sempre un momento in cui ci si rivelano aspetti fino a quel momento occulti e questa volta, essendo la Bilancia il segno in questione, la tematica sulla quale è acceso il fuoco è quella delle relazioni.

Quella che si accende in questi giorni è una ferita, sollecitata dall’altro, ma che con l’altro non ha nulla a che vedere. Quando si parla di Bilancia si includono tutte le relazioni in cui sono coinvolte due persone: l’Io e il Tu. È la danza che ognuno di noi mette in scena in ogni istante della sua vita, ogni volta che ha che fare con l’altro. E qui il Tu è uno specchio magico che ci permette di vedere quegli aspetti di noi che rifiutiamo o che, da soli, non siamo capaci di vedere.

La relazione diventa quindi lo strumento che ci offre l’opportunità di riconoscere e far evolvere aspetti di noi stessi che hanno bisogno di essere integrati e riparati.

In che cosa stiamo mancando d’amore verso noi stesse?

Che cosa ci impedisce di amarci? Che cosa ci rimandano le nostre relazioni? Qual’è l’immagine riflessa che stiamo osservando?

C’è una parola che risuona fortemente nella mia mente e nel mio cuore in questi giorni: MISERICORDIA. È un termine che racchiude in sé la compassione, la pietà, il perdono e l’amore.

Come sarebbero le nostre relazioni, in primis quella con noi stesse, se ci permettessimo di vibrare nella misericordia?

