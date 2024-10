L’8 dicembre si perfezionerà l’ultima luna piena del 2022, nel 16º grado del segno dei Gemelli. E siccome una buona chiusura è garanzia di un buon inizio, questa luna è particolarmente importante.

Vediamo come e perché.

La luna, opposta al Sole che la illumina dal 16º grado del segno del Sagittario, si fonde con Marte in una congiunzione esatta, Marte che, da agosto di quest’anno fino a marzo del prossimo, sta transitando il segno dei gemelli e che ora è retrogrado. Quest’unione rende questa luna potenzialmente esplosiva, frustrata, auto-centrata, aggressiva ed impulsiva e, se non si vive con coscienza, può caricare la atmosfera e le relazioni di una forte tensione che può facilmente sfociare in discussioni e litigi.

Ma questo è solo l’effetto collaterale ed indesiderato di questa luna.

Il senso invece è richiamarci ad una revisione dei nostri piani, idee e intenzioni, per ripulirle da tutte le illusioni e le distorsioni che stanno offuscando il nostro sguardo e non ci permettono di agire in coerenza.

Sì, COERENZA è la parola chiave qui perché il successo di un’azione dipende da quanto le emozioni che la nutrono e i pensieri che la disegnano, siano allineati fra di loro. Come ogni luna piena questo è un momento in cui si rivelano i frutti dei semi piantati sei mesi prima, con la luna nuova nello stesso segno, in questo caso del 30 maggio, nel segno dei Gemelli. Lì abbiamo dato inizio ad un progetto, ad un’idea ispirata dal duo Giove-Nettuno nei Pesci.

Ora quell’idea bisogna rivederla, analizzarla, potenziarla, affinarla. L’arco teso del Sole in Sagittario deve prendere bene la mira, prima di lanciare la sua freccia. Questa revisione ci permetterà di centrare l’obiettivo e di entrare nel 2023 con il piede giusto. Allora potremo lanciarci nella manifestazione del nostro sogno, sostenuti e guidati da un Giove, reggente di Sagittario, che il 20 dicembre entrerà nell’Ariete, inaugurando un nuovo, glorioso, ciclo di dodici anni e Marte, che riprenderà il suo moto diretto dal 12 gennaio.

Consigli: respira, corri, pensa prima di parlare e abbi pazienza.

Il tempo dell’azione è vicino.