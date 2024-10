La protagonista di questa settimana è senza dubbio la Luna nuova in Scorpione di ieri, lunedì 13 novembre. Si tratta di una Luna di alta intensità emozionale e potere nella quale Luna, Sole e Marte, affrontano un Urano retrogrado che, dal segno del Toro, si oppone, offrendoci la possibilità di tagliare con un passato condizionato da memorie di dolore, così da attaccamenti che limitano la nostra libertà.

Parti di noi che si erano congelate e dissociate per effetto di un trauma, si sciolgono, mettendoci nelle condizioni di recuperare dei potenziali prima d’ora inaccessibili. In altre parole, possiamo ora sottrarre potere al passato, per consegnarlo al nostro presente.

L’energia yang è ancora molto forte nel cielo e questo ha i suoi pro e i suoi contro. Se da una parte possiamo approfittare di questo momento per agire, iniziare nuovi progetti, intraprendere qualcosa che mai prima avevamo avuto il coraggio di fare, dall’altra tanta energia può degenerare in aggressività e scontro, se non è canalizzata costruttivamente.

Questa è la prima lunazione in Scorpione libera dal Nodo Sud, dal processo evolutivo delle eclissi. Dopo un anno e mezzo di intenso lavoro di pulizia e drenaggio in questa area della nostra vita (la casa che occupa lo Scorpione nella tua carta natale), ora è tempo di raccogliere i frutti.

Come ogni Luna nuova anche questa apre un ciclo di manifestazione di sei mesi che culminerà con la Luna piena in Scorpione del 23 aprile del 2024, due giorni dopo la gran congiunzione di Giove e Urano in Toro, un evento astrologico di grande rilevanza che presagisce che, il seme piantato con questa luna può dare dei frutti prodigiosi, di grande espansione e abbondanza.

Che cosa vuoi manifestare? Sei ancora in tempo per affidare il tuo intento con fiducia sotto l’influsso di questa magica luna!