La notte fra il 12 ed il 13 dicembre la volta celeste si trasformerà in un grande utero per accogliere il seme di un nuovo proposito, una gestazione di sei mesi che culminerà con la prossima Luna piena in Sagittario del 23 maggio del 2024.

Con la Luna Nuova nel segno del Sagittario diventiamo tutti arcieri che scoccano la loro freccia verso un futuro espansivo, prospero e pregno di significato e verità. Il Sole e la Luna nel ventesimo grado, sono accompagnati da Marte che ha volontà e un extra di impulso per questo nuovo inizio.

Se non fosse che Nettuno è implicato nella questione . E quando il dio degli abissi punta il suo tridente, l'effetto che ne consegue è che una nebbia spessa cala sull'orizzonte, sfumando la visione. Certo, non è facile prendere bene la mira quando non ci si vede niente, ma è anche vero che, se invece della vista fisica, ci affidiamo alla visione interiore, la chiarezza arrivando.

Nettuno vuole diluire l'ego per ricondurci sui cammini che la nostra Anima desidera percorrere. L'atteggiamento migliore quindi resta quello della resa, che non significa arrendersi, ma semplicemente cedere la guida alla saggezza che ci anima, riconoscendo che la nostra personalità è fallace quanto il senso della vista.

Giove , il reggente di questa Luna disegna nel cielo la coda di una cometa cosmica che vede Venere, Lilith e Mercurio, nell'altra punta, una configurazione che ha il tono di un'iniziazione per chi è disposto a rivedere le proprie credenze rispetto al proprio valore e alle proprie priorità. La ricompensa può essere molto ricca con i due “benefici” alla guida di questa configurazione.

Mercurio qualche ora, inizia il suo moto retrogrado , che proseguirà fino al 2 gennaio. Sarà una preziosa occasione per affinare l'intento lungo il cammino e valutare quali sono le strategie migliori per realizzarlo .

Di certo una Luna nuova piena di magia, in cui, sognare in grande, guidati dalla fede che tutto ciò che è allineato con la nostra anima, ci incontrerà.